An der Nuecht op e Samschdeg huet d'Mandy Minella mat 6:1 a 6:4 géint d'Coco Vandeweghe aus den USA verluer.

Den Dag hat fir d'Mandy Minella beim Challenger Tournoi zu Houston an den USA nach gutt ugefaangen. An den 1/8-Finallen, déi wéinst Reen eréischt e Freideg gespillt goufen, war d'Lëtzebuergerin duerch e Forfait vun der Kanadierin Eugenie Bouchard eng Ronn weider komm. An de 1/4-Finall sollt dunn awer e puer Stonnen drop Schluss sinn.

D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet sech an der Ronn vun de leschten 8 misse kloer an 2 Sätz ma 6:1 a 6:4 géint d'US-Amerikanerin Coco Vandeweghe geschloe ginn.

D'Minella steet am aktuelle WTA-Ranking op Plaz 144, d'Vandeweghe ass d'Nummer 328.