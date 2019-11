E Samschdeg de Moien hat déi portugisesch Nationalekipp hiren Ofschlosstraining virum Duell géint Lëtzebuerg zu Biissen um Terrain.

E Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer spillt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp am Stade Josy Barthel géint den Europameeschter Portugal. Et ass dee leschte Match an dëser Campagne fir d'FLF-Formatioun.

Duerch de schlechten Zoustand vum Wuess am Stade Josy Barthel musse béid Ekippen hiren Ofschlosstraining op enger alternativer Plaz absolvéiert. D'Uefa hat dës Decisioun geholl, fir de Wuess am Stadion op der Areler Strooss fir e Sonndeg ze schounen.

E Samschdeg de Moie waren de Cristiano Ronaldo a Co dofir zu Biissen op Besuch. Den Training war net fir de Public op, ma d'Press huet déi éischt 15 Minutten dierfte suivéieren.

D'Rout Léiwen hunn hiren Ofschlosstraining e Samschdeg am Nomëtteg zu Beggen.