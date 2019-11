An engem héichklassege Match ka sech de Stafanos Tsitsipas mat 6:3 a 6:4 géint de Roger Federer duerchsetzen a steet an der Finall.

An der éischter Halleffinall vun den ATP-Finals zu London ass de Griich Stefanos Tsitsipas op de Schwäizer Roger Federer getraff. Wéi sou oft bei dëse Finals gouf och bei dësem Match en héichklassege Niveau ugebueden. De Griich huet awer manner Feeler produzéiert a gewënnt den 1. Saz mat 6:3. Eleng dat lëscht Spill vum éischte Saz huet iwwer 13 Minutten gedauert.

An och am 2. Saz huet den Tsitsipas eng ganz staark Prestatioun gewisen an de Federer ëmmer nees zu Feeler gezwongen. Esou ass et dem Griich gelongen och den 2. Saz mat 6:4 ze gewannen an de Schwäizer domadder an d'Knéien ze zwéngen.

An der 2. Halleffinall trëfft den Alexander Zverev um Samschdeg den Owend op den Dominic Thiem.