Um éischten Dag vun de Schwamm-Meeschterschaften am 25-Meter-Baseng zu Déifferdeng konnten sech de Max Mannes an de Remi Fabiani fir d'EM qualifizéieren.

An enger Zäit vun 22,26 Sekonnen am Virlaf iwwer 50 Meter Crawl konnt den 18-jähregen Remi Fabiani d'Junioren-Normzäit ënnerbidden a sech domadder iwwert dës Distanz fir d'EM zu Glasgow qualifizéieren.

Och iwwer 200 Meter Crawl konnt sech de jonke Fabiani qualifizéieren andeems en d'Normzäit fir Junioren ënnerbidde konnt a gouf an der Course den 2. hannert dem Max Mannes dee mat enger Zäit vun 1 Minutt 47 Sekonnen a 97 Honnertstel och d'Normzäit ënnerbidde konnt an domadder op der EM zu Glasgow vum 4. bis 8. Dezember mat dobäi ass.