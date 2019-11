D'Spuenier gewannen zu Madrid d'Finall vum Davis Cup no 2 Simplë mat 2:0 géint Kanada. Den Dubbel gouf opgrond vun der Virentscheedung net méi gespillt.

Um Sonndeg stoung zu Madrid d'Finall vum Davis Cup um Programm. D'Lokalekipp aus Spuenien ass op Kanada getraff, déi sech an der Halleffinall géint Russland konnten duerchsetzen, an domat fir eng éischte Kéier an enger Davis-Cup-Finall stoungen.

Am 1. Match vum Dag huet de Roberto Bautista-Agut d'Spuenier mat 1:0 a Féierung bruecht. D'Nummer 9 an der Weltranglëscht huet nëmmen 3 Deeg nom Dout vu sengem Papp e ganz gudde Match gespillt, a sech no 2 Sätz mat 7:6 (7:3) a 6:3 géint den 19-järege Felix Auger-Aliassime behaapt.

Deen zweeten Eenzelmatch huet de Rafael Nadal géint den Denis Shapovalov gespillt. D'Kanadier hu misse wannen, wéilte si d'Chance oprecht erhalen, den Davis Cup nach ze gewannen. Den 1. Saz huet d'Nummer 1 op der Welt Rafael Nadal mat 6:4 fir sech entscheet. Am 2 Saz war de Match méi ëmkämpft, a sou ass et an den Tie-Break gaangen. Hei huet de Kanadier Denis Shapovalov 2 Matchbäll ofgewiert. Den drëtte war dunn awer ze vill, an de Rafael Nadal konnt um Enn deen 2 Match vum Dag mat 6:4 a 7:6 (9:7) fir sech entscheeden.

Spuenien gewënnt domat déi 1. Oplag vum reforméierten Davis Cup.