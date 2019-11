Wärend d'Heemekipp sech 2:1 géint Groussbritannien konnt duerchsetzen, wannen d'Kanadier mam selwechte Resultat géint Russland.

U sech hat et gutt fir d'Russen ausgesinn, den Andrey Rublev konnt sech mat 2 Mol 6:4 géint de Vasek Pospisil duerchsetzen a seng Ekipp a Féierung bréngen. Am zweete Match war et dann de Kanadier Denis Shapovalov, deen d'Nues vir hat:6:4, 4:6 a 6:4 konnt hie sech behaapten. Den Doubel huet also missten entscheeden. D'Kanadier haten en Avantage mat 6:3, verléieren dunn den zweete Saz mat 3:6 an am leschten an entscheedende Saz konnte si sech du mat engem 7:6 fir d'Finall qualifizéieren.

© AFP

Bei de Spuenier war et de Superstar Rafael Nadal, deen d'Käschten aus dem Feier geholl huet. Säi Landsmann Feliciano Lopez hat den éischte Match nach géint de Kyle Edmund mat 3:6 a 6:7 verluer, ma den Nadal hat dem Daniel Evans beim 6:4 a 6:0 keng Chance gelooss. Am entscheedenden Doubel konnt sech béid Spuenier mat zwee Mol 7:6 géint den Jamie Murray an den Neal Skupski behaapten.

D'Finall gëtt e Sonndeg am Nomëtteg zu Madrid gespillt.