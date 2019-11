An de grousse Stadionen uechter Europa stoungen e Samschdeg eng Rëtsch interessant Partien um Menü.

Premier League

Newcastle - Man. City 2:2

0:1 Sterling (22'), 1:1 Willems (25'), 1:2 De Bruyne (82'), 2:2 Shelvey (88')

D'Citizens haten am fréie Samschdegnomëtteg d'Chance fir am Titelkampf an der Premier League virzeleeën. City ass och gutt mat engem Gol vum Sterling gestart, krut awer gläich drop den Ausgläich kasséiert. An der 2. Hallschecht goung et hin an hier, bis den De Bruyne d'Skyblues nees mat engem fulminante Schoss a Féierung brénge konnt. Kuerz viru Schluss huet de Shelvey awer och een Hummer ausgepaakt an de Score op 2:2 gesat.

© afp

Chelsea - West Ham

Um 16.00

Liverpool - Brighton

Um 16.00

Tottenham - Bournemouth

Um 16.00

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Nîmes - Metz

Um 20.00 Auer.

Lille - Dijon

Um 20.00 Auer.

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Deportivo Alaves - Real Madrid 1:2

0:1 Ramos (52'), 65 Perez (65'), 1:2 Carvajal (69')

Déi Kinneklech haten an der Woch eng 0:2-Féierung an der Champions League géint de PSG aus der Hand ginn a war e Samschdeg géint Deportivo Alaves an der spuenescher La Liga gefuerdert. No éischte 45 Minutten ouni Gol huet Real duerch de Ramos de Score opgemaach. Alavas koum 25 Minutte viru Schluss zeréck ma de Carvajal huet knapp 20 Minutte virun Enn de Sak fir d'Madrilenen zougemaach. Domat ass d'Ekipp vum Trainer "Zizou" den 1. an der Tabell.

© afp

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga