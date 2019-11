D'Lëtzebuergerin konnt sech ënner 63 Participaten eng Plaz an den Top-10 sécheren an domat d'Joer gutt ofschléissen.

Och den Jordan Neves, grad esou wéi d'Kimberly Netling waren an der spuenescher Haaptstad am Asaz. Allebéid goufe fréi eliminéiert a koumen och net an de Repêchage.

Offiziellt Schreiwes Chantal Warling

No sengem sensationelle Comeback dëst Joer (Europameeschterin; Bronze zu Minsk ë. a.) konnt d'Jenny d'Joer 2019 mat enger ganz gudder 7. Plaz an der spuenescher Haaptstad ofschléissen an domat eemol méi beweisen, datt hatt zur Weltspëtzt am Karate gehéiert. Um K1 Premier League Tournoi zu Madrid, dat jo e Quali-Turnéier ass an een deemno an der jeeweileger Kategorie zur Elite vun den 100 weltwäit Beschten muss zielen fir matzemaachen, ware 772 Athleten aus 89 Länner ageschriwwen; am Jenny senger Kategorie -55kg goufen et 63 Sportlerinnen aus 43 Natiounen.

Hei dem Jenny säi Parcours:

1. Match:

USSENOVA Gulmira (KAZ) - WARLING Jenny: 1-2 2.Match:

WARLING Jenny - EFRONI Rotem (ISR): 7-1

3. Match:

WARLING Jenny - YAKAN Tuba (TUR): 1-1

(D'Tuba gewënnt op Arbitterdecisioun)

4. Match (Repêchage)

BUSA Lorena (ITA) - WARLING Jenny: 0-2

5. Match

WARLING Jenny - RAKHIMOVA Sevinch (UZB): 2-6