E Samschdeg de Moien war déi 9. Editioun vum Nikloslaf zu Esch um Gaalgebierg.

Déi séierst Damm war d'Liz Weiler. Si huet sech virum Lena Kersch an der Gabrielle Kremer-Muller duerchgesat. Bei den Häre gouf et iwwer déi 6 Kilometer eng Victoire fir den Nicolas Schneider. Hie koum virum Philippe Hubo als 2. an den Alexis Bonnet 3. un.