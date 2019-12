Um Mëttwochowend stoungen eng Rei Match uechtert Europa um Programm - hei den Iwwerbléck.

Premier League

Liverpool - Everton 5:2

1:0, 3:1 Origi (6', 31'), 2:0 Shaqiri (17'), 2:1 Keane (21'), 4:1 Mané (45'), 4:2 Richarlison (45'+3), 5:2 Wijnaldum (90')

Net manner wéi 6 Goler sinn an den éischte 45 Minutte vum Merseyside-Derby gefall - 4:2 stoung et fir d'Reds no 45 Minutten op der Anfield Road. Liverpool huet a gewinnter Manéier virum eegne Public Futtball zelebréiert an 5:2-d'Victoire duerch ee Gol an der 90. Minutt duerch den Hollänner Wijnaldum ofgeronnt. D'Jonge vum Trainer Klopp bleiwen no dësem Erfolleg souveränen Tabelleleader.

Chelsea - Aston Villa 2:1

1:0 Abraham (24'), 1:1 Trézéguet (41'), 2:1 Mount (48')

D'Blues wollte mat enger Victoire géint Aston Villa den Uschloss un den Top-4 an der Premier League halen. Dat huet nom Käpper vum Abraham fir den 1:0 och richteg gutt ausgesinn. Villa koumt awer knapp 5 Minutte virum Téi mam 1:1 zeréck. Kuerz no der Paus huet de Mount awer mat engem fantastesche Volley deen ale Virsprong nees hiergestallt.

Man United - Tottenham 2:1

1:0, 2:1 Rashford (6', 49'), 1:1 Alli (39')

De Marcus Rashford war an der Partie tëscht United an Tottenham de "Man of the Match". Déi englesch Vedette huet fréi an der Partie seng Faarwe mat enger Rietsschoss a Féierung bruecht - dobäi huet de Schlussmann vun de Spurs awer net gutt ausgesinn. Den Alli konnt d'Londoner mam 1:1 kuerz virun der Paus zeréck an de Match bréngen. De virdrun ugeschwate Rashford huet an der 49. Minutt vum Punkt op 2:1 gestallt an domat d'Defaite vum Ex-ManU-Trainer Mourinho perfekt gemaach.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

© afp

Ligue 1

Metz - Stade Rennes 0:1

0:1 Hunou (39')

Metz ass nom Opstig an d'Ligue 1 matten am Ofstigskampf an der ieweschter franséischer Liga. E Mëttwoch den Owend war mat Rennes een zolitte Géigner fir de Kont vum 16. Spilldag am Championnat op Besuch. D'Gäscht konnten duerch ee Gol kuerz virun der Paus de Score opmaachen. D'Miseler hunn et am 2. Duerchgang net gepackt, fir zeréck an de Match ze kommen.

De komplette Resumé vum Match bei de Kolleege vu 5minutes.

PSG - Nantes 2:0

1:0 Mbappé (52'), 2:0 Neymar (85')

De Star-Ensembel aus der franséischer Haaptstad war géint Nantes, déi am Ufank vun der Virronn an der franséischer Ligue 1 vir mat dobäi waren, de Favorit. Et huet awer bis an d'2. Hallschecht gedauert, éier d'Jonge vum Trainer Tuchel de Score konnten opmaachen. De franséische Weltmeeschter Mbappé gouf vum Di Maria zerwéiert an huet geschéckt mat der Talonnade op 1:0 gesat. 5 Minutte viru Schluss huet den Neymar vum Punkt de Sak zougemaach.

Toulouse - Monaco 1:2

0:1 Ben Yedder (5'), 1:1 Sanogo (40'), 1:2 Martins (84')

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1