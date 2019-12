Am Futtball muss et héich hiergaange sinn, no der Partie an der Coupe bei de Junioren tëscht der Etzella an Déifferdeng.

Den Trainer vun deenen Ettelbrécker schwätzt an de soziale Medie vu schlëmme Gewalt-Aktiounen. Nodeems d'Ekipp mam Trainer vum FCD03 d'Vestiaire scho verlooss haten, wieren e puer Spiller mat sougenannte Supporter zeréckkomm, wieren an de Vestiaire vun der Etzella gestiermt an hätten d'Spiller vun Ettelbréck, déi zum Deel nach an der Dusch waren, brutal zerschloen. Den Trainer vun der Etzella wier och net verschount bliwwen. Nodeems d'Police geruff war, wieren déi presuméiert Ugräifer fortgelaf an hätte weider lokal Spiller duerch Ettelbréck verfollegt. Dräi Etzella-Spiller hu missen am Spidol behandelt ginn. Op eis Nofro hi sot de President vun Déifferdeng Fabrizio Bei, datt hien dat condamnéiert, si am Veräin awer elo fir d'éischt eng Enquête maachen, éier se dat Ganzt kommentéieren. De President vun Ettelbréck Tun Di Bari condamnéiert esou Gewalt-Aktiounen och kategoresch a fuerdert en ëffentlechen Debat iwwert dëse gesellschaftleche Probleem. D'Majoritéit vun de Leit dierf a sengen An net ewechkucken, wann eng Minoritéit vu Leit sech komplett donieft behuelt an op eng extrem Form vu kierperlecher Gewalt zeréckgräift, och wa virdru verbal Provokatiounen dobäi waren. D'Etzella huet d'Partie iwweregens mat 5:1 fir sech konnten entscheeden. Den Trainer vun den Ettelbrécker huet d'Situatioun op Facebook esou beschriwwen: