Wolfsburg klappt den Tabelleleader Gladbach. Iwerdeems spillt Manchester United 1:1 géint Everton an den AC Mailand deelt sech d'Punkte mat Sassuolo.

Bundesliga

VFL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1

1:0 Schlager (13'). 1:1 Embolo (15'), 2:1 Arnold (90+1')

Eng rasant Ufanksphas hunn d'Spectateuren zu Wolfsburg gebuede kritt. An der 13. Minutt huet de Schlager den 1:0 fir d'Haushäre geschoss. Ma nëmmen 2 Minutte méi spéit huet den Embolo den Ausgläich fir d'Visiteure konnte markéieren. No intensive 45 Minutten ass et mat engem 1:1 an d'Paus gaangen.

An der 2. Hallschent huet et dono ausgesinn, dass sech béid Ekippen d'Punkten deele wäerten, éier den Arnold an der Nospillzäit mat engem schéine Volley-Schoss dach nach den 2:1 fir Wolfsburg markéiere konnt.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (18h00)



Premier League

Manchester United - FC Everthon 1:1

0:1 Lindelöf (36'), 1:1 Greenwood (78')

Béid Ekippen hunn eng immens kierperbetounten 1 Hallschent gewisen an där Manchester United net grad un déi gutt Leeschtungen aus de leschte Matcher konnt uknäppen. Sou ass d'Féierung fir Everthon an der Paus och an d'Rei gaangen, och wann den eenzege Gol an de éischte 45 Minutten e Selbstgol vum United Spiller Lindelöf war.

An der 2. Hallschent hunn d'Haushären den Drock ëmmer weider an d'Luucht geschrauft. Den 1:1 an der 78. Minutt duerch de Greenwood war zu deem Zäitpunkt och verdéngt. Mat engem 1:1 sollt dës Partie dann och op een Enn goen.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 1:2

0:1 Lucas (8'), 1:1 Traore (67'), Vertonghen (90+1')

FC Arsenal - Manchester City (17h30)

Serie A

Juventus Turin - Udinese Calcio 3:1

1:0 Ronaldo (9'), 2:0 Ronaldo (37'), 3:0 Bonucci (45+1'), Pussetto (90+4')

Juventus Turin war an der 1. Hallschent déi kloer besser Ekipp an hätt duerch Golchancen duerch Dybala a Higuain souguer méi héich wéi 3:0 no 45 Minutte kéinten a Féierung leien. Och an deenen zweete 45 Minutten hunn d'Haushären de Match dominéiert. Elleng de Ronaldo hätt seng Goler 3 a 4 kéinte schéissen. An der Nospillzäit huet den Udine duerch een Eelfmeter nach den Uschlossgol markéiert. Sie sollten dëse Match awer mat 1:3 verléieren.



AC Mailand - Sassuolo Calcio 0:0

Ligue 1

Girondins Bordeaux - Racing Straßburg 0:1

0:1 Ajorque (11')



Olympique Lyon - Stade Rennes (17h00)

La Liga

FC Sevilla - FC Villarreal (18h30)

