De Johannes-Thingnes Bö bei de Hären an Tiril Eckhoff bei de Dammen hunn um Samschdeg Mëtteg d'Poursuite am Biathlon zu Annecy a Frankräich gewonnen.

Iwwer 12,5-km huet de Norweger Johannes-Thingnes Bö bei den Hären mat enger beandrockender Lafleeschtung d'Poursuite beim Biathlon-Weltcup am franséischen Annecy fir sech entscheet. No engem Schéissfeeler hat den Norweger am Zil e Virsprong vun 22 Sekonnen op de Fransous Quentin Fillon-Maillet. 1 Minutt hannert dem Gewënner ass mam Vetle Sjarstad Christiansen e weideren Norweger op de Podium gelaf.

De Gewënner vum Sprint, den däitschen Benedikt Doll, ass um Enn op déi 13. Plaz komm.