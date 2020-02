No der Victoire an der Mixed-Staffel en Donneschdeg ass och deen éischten Eenzel-Titel bei der Biathlon-WM zu Antholz an Italien un Norwegen gaangen.

E Freideg huet sech d'Olsbu Röiseland bei der Biathlon-Wm zu Antholz an Italien déi zweete Goldmedail geséchert. Nodeems d'Norwegerin schonn an der Mixed-Staffel ganz uewen um Podium stoung, ass hie dat och am Sprint gelongen. Hannert der neier Sprint-Weltmeeschterin (eng Strofronn) ass déi feelerfräi US-Amerikanerin Susan Dunklee iwwerraschend déi Zweet ginn. Um Podium stoung nach d'Lucie Charvatova aus Tschechien.