Beim Schi-Alpin-Weltcup zu Saalbach-Hinterglemm an Éisträich gouf et e Freideg eng norwegesch Victoire am Super G.

Ënnert schwierege Konditiounen huet sech den Aleksander Aamodt Kilde e Freideg d'Victoire beim Super G zu Saalbach-Hinterglemm an Éisträich geséchert. Den Norweger huet sech vum Wand an dem liichte Schnéi, dee vum Himmel gefall ass, net aus dem Konzept Brénge gelooss an huet sech mat enger Avance vu 15 Honnertstel virum Schwäizer Mauro Cavienziel duerchgesat. Den Thomas Dreßen hat als Drëtten ee Retard vun 31 Honnertstel. Den Däitschen hat en Donneschdeg d'Descente gewonnen. D'Topfavoritten hu sech e Freideg also misse geschloe ginn. Den Norweger Kjetil Jansrud an de Vincent Kriechmayr hu sech misse mat de Plazen 9 an 10 zefridde ginn.