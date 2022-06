Um Samschdeg sinn d'Rout Léiwinnen a Schweden ugetrueden. Et war eng kloer Affär fir d'Heemekipp an déi sechst konsekutiv Néierlag fir Lëtzebuergerinnen.

D'Ekipp vum Fabio Aiuto ass sechs Deeg no der Defaite géint Portugal fir de sechste Match a Schweden ugetrueden. Zu Lund stoung et no knapp 60 Minutten 3:0 fir d'Heemekipp. Lëtzebuerg hat duerch d'Nathalie Braas wuel den éischte Punkt vum éischte Saz markéiert, mee duerno hunn d'Schweedinnen mat engem 6:0-Laf séier gewisen, wien Här am Haus ass. Den éischte Saz goung mat 25:11 u Schweden.

Am zweeten Saz konnten d'Rout Léiwinnen de Match méi laang oppen halen, hu sech um Enn awer mat 13:25 musse geschloe ginn. Den drëtte Saz goung mat 25:14 nees zimmlech kloer un d'Schweedinnen.

D'FLVB-Dammen hunn domat bis elo all Match an der Silverleague verluer a konnten och nach kee Saz fir sech entscheeden. Den nächste Match ass den 22. Juni um 17 Auer an Estland.