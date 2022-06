E Mëttwoch waren eis Volleyball-Dammen an Estland am Asaz. Um 9. Spilldag gouf et eng weider Néierlag.

Fir eis Rout Léiwinne war et domadder déi siwenten Néierlag am siwente Match a si stinn domadder mat 0 Punkten um Wupp vun der Tabelle. Déi éischt zwee Sätz hat d'Heemekipp kloer dominéiert a se mat 25:14 respektiv 25:16 gewonnen. Am drëtte Saz waren d'Lëtzebuergerinne méi no drun, hu sech zum Schluss awer trotzdeem misste mat 25:22 geschloe ginn a verléieren dëse Match esou am Total mat 0:3.