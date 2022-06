D'FLVB-Damme verléieren am Tramschapp mat 0:3 géint Slowenien a konnten a dëser Campagne kee Match gewannen.

Am Tramsschapp um Lampertsbierg stoung de Sonndeg den Owend de leschte Match vun der Silver-League fir d'Volley-Dammen-Nationalekipp um Programm.

Fir d'Ekipp vum Fabio Aiuto sollt et awer och am 8. Match déi 8 Néierlag ginn. Lëtzebuerg huet virun allem am 1. Saz gutt matgehalen, sollt dësen dann awer nach mat 17:25 verléieren. Slowenien war iwwert de ganze Match ze staark, a gewannen sou och de Saz 2 a 3 (16:25, 17:25). D'Rout Léiwinne verléieren deemno um Sonndeg den Owend mat 0:3 géint Slowenien.

Domat ass d'Silver League fir d'FLVB-Dammen eriwwer. Elo geet et an déi verdéngte Summerpaus, éier d'Virbereedung op d'Championnater nees ufänken.