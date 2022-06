8 Matcher a ronn 4 Wochen, dat ass schonn e stramme Programm.

Wann dann och nach d'Reesen dobäikënnt, stoussen Nationalekippe mat Sportler, déi dat nieft hirer Schoul oder hirer Aarbecht maachen, un hir Grenzen. Déi Lëtzebuerger Volleyball-Dammennationalekipp hat elo an der europäescher Silver League dee Pensum. Fir de leschte Match géint Slowenien hat och déi fréier Profi-Spillerin Annalena Mach bei der FLVB-Formatioun matgespillt.

Et war vill verlaangt an de leschte Woche vun Nathalie Braas, Carla Mulli a Co. Géint Schweden, Portugal, Slowenien an Estland gouf et allkéiers eng 0:3-Defaite. Lo am leschte Match heiheem géint Slowenien hat och d'Annalena Mach, déi dach nach ganz jonk Ekipp mat enger Altersmoyenne vun 22,2 Joer verstäerkt.

"Et war scho komesch, muss ech soen. Ech hat an de leschte Woche jo lo schonn heiansdo mat hinnen trainéiert. Do war et wéi ëmmer. Et sinn elo knapp 4 Joer, datt ech net méi dobäi war."

Bei engem Retour no esou enger laanger Paus, muss een emol och nees drakommen, seet déi 27 Joer al Mach.

"Ech hu mäi bescht probéiert. Fir d'Ekipp ass et natierlech schued. Fir si war et elo vill hin an hir. Et waren awer och vill gutt Ballwiessel dobäi, et muss ee vläicht déi dann och beim Positiven zeréckbehalen."

D'Annalena Mach huet vun 2014 bis 2018 beim VC Wiesbaden an der éischter däitscher Bundesliga gespillt. Déi fréier Profi weess, wat et bedeit, vill ze reesen.

"Hei zu Lëtzebuerg si mir dat net gewinnt. Wa mir mam Club spillen, dann ass déi gréissten Distanz eng hallef Stonn, maximal, dat kascht schonn Nerven an Energie, dat heescht d'Meedercher hunn dat elo ee Mount duerchgemaach."

D'Proff an der Biologie an engem Lycée hei zu Lëtzebuerg kuckt elo, wéi sech de Sport an der Nationalekipp an hir Aarbecht an Zukunft verbanne loossen. Wat bei esou enger Ekipp wéi der FLVB-Formatioun awer gutt ass, ass déi Nonchalance, déi esou jonk Spillerinnen, wéi zum Beispill d'Lilly Tarantini, Duechter vum Massimo Tarantini, fréieren Nationalspiller an aktuellen Trainer vum VC Stroossen, a vum Monique Osweiler, fréier Nationalspillerin, hunn.

"Jo mega, dat huet et jo och schonn zu Mamer gewise bei eis am Club. Wann ee Jonk ass, mécht ee sech nach net esou vill Gedanken an déi positiv Energie iwwerdréit sech och op d'Ekipp."

Lo hunn d'FLVB-Dammen awer emol hir wuelverdéngte Paus. An och wann et dës Kéier nach net duergaangen ass, fir e Saz an der Silver League ze gewannen, war et an de leschte Wochen eng Erfarung, déi d'Lëtzebuerger Volleyballspillerinnen an Zukunft no vir bréngt.