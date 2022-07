D'Saison vun de groussen Ekippesportaarte war e Succès: 1.090 Matcher goufen an der RTL Sport Live Arena gestreamt, mat am Ganzen 1.217.425 Video-Views.

D'RTL Sport Live Arena ass déi digital Plattform, déi am Livestream an am Replay d'Matcher vun de groussen Ekippesportaarten op rtlsport.lu, der RTL App an op PostTV (Kanal 93) weist. Am Futtball sinn et d'Matcher vun der BGL Ligue an der Éierepromotioun, am Basket d'Dammen- an Härematcher vun der LBBL, am Handball d'Dammen- an Härematcher aus der Axa League an am Volleyball sinn et déi iewescht Ligae bei den Dammen an den Hären.

Zanter dem Lancement Mëtt 2021, ass d'Zuel vu Matcher a Spectateuren an der Live Arena konstant geklommen. Antëscht si 67 automatiséiert Kamerae mat integréiertem Score an den Halen an op den Terrainen uechter d'Land installéiert, fir de Fans op all Spilldag e quasi kompletten Iwwerbléck ze garantéieren.

Top Matcher vun der Saison (August 2021 – Juni 2022)

Net just ronderëm den Terrain mä och um Smartphone, um Computer an op der Tëlee hunn d'Fans hir Ekippen ugefeiert. Dat beleeën och déi 1.217.425 Video Views, déi iwwert d'Saison gemaach goufen. Elleng un den Top-Matcher gesäit een, dass de Futtball zwar nach ëmmer am meeschte Leit ulackelt, mä dass och déi aner Sportaarten op ëmmer méi groussen Interessi stoussen.

Am Futtball war et de Match tëscht dem 3. an dem 1. aus dem Championnat, deen déi meeschte Views an der Live Arena konnt verzeechnen. De Match CS-Fola Esch an dem F91 Diddeleng gouf am Ganzen 9.019 gekuckt.

Am Damme-Basketball war et net d'Finall, mä d'Véierelsfinall, déi am meeschte Leit an d'Live Arena gezunn hat. De Match tëscht der Residence Walfer an dem Basket Esch koum op 1.450 gekuckte Videoen. Beim Härebasket gouf déi héchsten Zuel u Views an der Halleffinall tëscht dem Basket Esch an dem T71 Diddeleng gezielt. Ganzer 3.837 Mol gouf dëse Match gekuckt, woubäi ee bemierke muss, dass déi zwou lescht Finallen tëscht Diddeleng a Steesel net an der Live Arena, mä op RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdroe goufen.

D'Titel-Playoffen am Handball, souwuel bei den Damme wéi bei den Hären, waren déi meescht gekuckte Matcher. D'Renconter am Dammechampionnat tëscht HB Käerjeng an HB Diddeleng koum op 1.197 Video Views, bei den Häre gouf de Match vum HB Esch géint d'Red Boys Déifferdeng ganzer 1.899 mol gekuckt.

Bei den Dammen am Volleyball war et net de Kampf ëm den Titel, mä dee wichtege Match am Playdown tëscht dem Volley Bartreng an dem CHEV Dikrech, dee 750 Mol ugeklickt ginn ass. Bei den Häre war et d'Visitt vum 2. beim 8. am Championnat, d'Partie tëscht dem VB Iechternach an dem Volley Bartreng, deen 949 Mol gekuckt gouf.