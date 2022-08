Déi Lëtzebuerger Volleyball-Nationalekipp, spillt den Ament d'EM Qualifikatioun. No enger Néierlag an enger Victoire bleift et weiderhi spannend.

Montenegro, Island a Portugal. Dat sinn d'Géigner an der EM-Qualifikatioun vun de Lëtzebuerger Volleyball-Hären. Am éischte Match géint Montenegro gouf et eng Néierlag an e Sonndeg an Island eng Victoire. E Mëttwoch den Owend spillt d'FLVB-Selektioun a Portugal.

Bannent 17 Deeg sti 6 Matcher um Programm fir d'Volleyball-Hären. Dat ass net näischt. Dobäi kënnt, datt déi éischt Matcher auswäerts waren, respektiv sinn. De Géigner e Mëttwoch den Owend zielt nieft Montenegro zu de Favoritten am Grupp. De Chris Zuidberg ass sech bewosst, datt d'Kiischte géint Portugal ganz héich hänken: "Mir wäerten net ganz traureg sinn, wa mir kee Saz kënnen huelen. Et wier ze arrogant ze behaapten, datt mir onbedéngt eppes misste gewannen. Dofir ass den Ënnerscheed awer ze héich. [...] Déi portugisesch Ekipp ass zimmlech mat där aus Montenegro ze vergläichen. Et sinn alles Spiller, déi an hirem Land, oder international, op professionellem Niveau ënnerwee sinn. Déi bedreiwen hire Sport mat enger ganz anerer Gewunnecht, wéi dat bei eis de Fall ass, wou jiddereen nach muss schaffen oder studéieren. Et wäert schwiereg ginn an deem Match eppes ze maachen. Et ass am Volleyball net esou wéi am Futtball. Et kann een net 89 Minutten defensiv spillen an da mat engem leschte Konter de Match nach decidéieren. Et sinn ze vill Echangen, wou den Niveausënnerscheed sech eraus kristalliséiert."

Déi portugisesch Ekipp besteet praktesch nëmmen aus professionelle Spiller. Vis-à-vis steet eng relativ jonk Lëtzebuerger Ekipp: "Wat awer eng ganz normal Evolutioun ass, datt ee bei enger neier Campagne deen een oder anere Jonke mat hëlt, fir datt si hir Erfarunge kënne maachen. Dat ass ganz normal."

De Chris Zuidberg ass de Routinier an der Lëtzebuerger Ekipp. Hie weess wat seng Roll um a baussent dem Terrain ass: "Wann et eng Kéier manner gutt leeft, kucken, datt d'Rou da behale gëtt, a probéiert aus engem Lach nees eraus ze kommen. Dat ass als "Eeleren" och normal. Et muss een an déi Roll erawuessen an dat maachen, wou ech frou war wéi ech ugefaangen hunn. Elo muss ech mech ëm déi nei Generatioun këmmeren, fir datt déi genau esou vill Spaass an der Nationalekipp hu wéi ech der hat."

Den Owend spillen de Chris Zuidbeg a seng Matspiller a Portugal. De Retourmatch ass e Samschdeg um 19 Auer an der Coque. Déi zwee leschte Matcher sinn dann nach géint Island a Montenegro. De Match gëtt op RTL.lu live am Stream iwwerdroen.

