Domadder stinn am Ganzen dräi Lëtzebuergerinnen an der 1/32-Finall. Fir d'Tessy Gonderinger, d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian geet et e Mëttwoch weider.

Souwuel d'Sarah de Nutte ewéi och d'Ni Xia Lian ware fir 1/32-Finalle gesat. Dowéinst hu si net missen an der Virronn untrieden. Net gesat waren dogéint d'Tessy Gonderinger an d'Ariel Barbosa. Allebéid hu si missen an enger Grupp mat zwou anere Kontrahentinnen untrieden a sech fir den Haapttableau qualifizéieren. D'Tessy Gonderinger konnt sech an hirer Grupp géint d'Norwegerin Martine Toftaker an d'Italienerin Debora Vivarelli duerchsetzen an dat, obscho si géint d'Norwegerin verluer hat. Dës huet allerdéngs géint d'Italienerin verluer, soudatt et fir d'Tessy Gonderinger schlussendlech op ee Punkt duergoe sollt a si sech als Éischt an hirer Grupp qualifizéiere konnt. D'Ariel Barbosa huet sech an hirer Grupp souwuel géint d'Ungarin Leonie Hartbrich souwéi och géint d'Finnin Anna Kirichenko misse geschloe ginn. Um Enn beleet si an hirer Grupp déi drëtt Plaz. Bei den Hären hu weder de Luka Mladenovic nach den Eric Glod de Sprong an d'1/32-Finalle gepackt. Fir si ass den Turnéier domadder am Eenzel eriwwer.