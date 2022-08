Mat engem 3:1 setzt sech de Lëtzebuerger Duo souverän am Dubbel géint de serbeschen Duo Lupulesku/Vignjevic duerch a steet domadder an der Véierelsfinall.

E Mëttwoch um 17.15 Auer treffen d'Ni Xia Lian an d'Sarah De Nutte op d'Schwedinne Källberg/Bergström. Sollte si sech géint d'Schwedinnen duerchsetzen an domadder an der Véierelsfinall weiderkommen, da stinn d'Chancen op eng Medail fir Lëtzebuerg relativ gutt.

An den 1/32-Finallen am Dammen-Eenzel konnt sech d'Ni Xia Lian mat 4:1 géint d'Bulgarin Polina Trifonova duerchsetzen. D'Tessy Gonderinger huet sech am selwechten Tour mat 1:4 géint d'Italienerin Giorgia Piccolin misse geschloe ginn.

Fir d'Sarah De Nutte ginn d'1/32-Finallen um 13.45 Auer lass, wa si géint d'Englännerin Ho Tin-tin spillt.