Op der Dëschtennis-EM zu München konnt sech d'Rumänin Bernadette Szocs géint d'Lëtzebuergerin Ni Xia Lian a siwe Sätz duerchsetzen.

Dobäi haten d'Aachtelsfinallen e Freiden de Mëtte fir d'Lëtzebuergerin gutt ugefaangen. Esou konnt d'Ni Xia Lian déi éischten dräi Sätz fir sech entscheeden, woubäi Si deen éischte Saz esouguer zu 0 gewanne konnt. Duerno konnt d'Rumänin sech allerdéngs staark zréckkämpfen an déi nächsten dräi Sätz fir sech gewannen. D'Decisioun sollt dunn am leschte Saz falen, deen d'Ni Xia Lian an enger intensiver Partie knapp mat 14:16 verléiere sollt.

Domadder verléiert d'Ni Xia Lian an der Aachtelsfinall vun der Dëschtennis-EM mat 3:4 (11:0, 18:16, 11:9, 8:11, 8:11, 7:11 an 14:16) géint d'Rumänin Bernadette Szocs.