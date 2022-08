E Samschdeg den Owend war de 6. an domat leschte Gruppematch fir déi lëtzebuergesch Nationalekipp an der Qualifikatioun fir d’Europameeschterschaft 2023.

Hei huet de Géigner an der Coque Montenegro geheescht, géint deen den Allersmatch 0:3 verluer gaange war. Lëtzebuerg huet allerdéngs gutt matgehalen a war op Aenhéicht mat de Montenegriner, soudass een am éischte Saz souguer zwee Sazbäll hat. Déi konnten awer net genotzt ginn, soudass Montenegro 1:0 a Féierung gaangen ass.

An der Suite ass et een enke Match bliwwen, och wann déi favoriséiert Montenegriner ëmmer e puer Punkten Avance haten, soudass si den zweete Saz mat 25:22 och fir sech decidéiert hunn.

Am drëtte Saz waren et awer dunn d’Lëtzebuerger, déi vun Ufank un dominéiert hunn an den Duerchgang och verdéngt mat 27:25 fir sech entscheede konnten. De véierte Saz huet Montenegro dunn awer kloer dominéiert, soudass et um Enn trotz engem gudden Optrëtt vun de Lëtzebuerger 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 13:25) fir Montenegro heescht.

Trotz dëser Néierlag schléisst Lëtzebuerg d’Qualifikatioun wéinst deenen zwou Victoirë géint Island mat 6 Punkten op der drëtter Plaz of.

Op der éischter Plaz an domat sécher qualifizéiert läit den Ament nach Montenegro mat 14 Punkten, ma Portugal kann duerch ee Succès géint Island um Sonndeg nees laanschtzéien. D’Lëtzebuerger hunn déi drëtt Plaz zwar sécher, ma déi geet awer net duer, fir nach Chancen op déi nächst Ronn ze hunn. Island beleet iwwerdeems scho sécher déi lescht Plaz am Grupp.