Um Optakt vun der ieweschter Spillklass am däitschen Dëschtennis konnt de Luka Mladenovic mat 3:0 géint de Weltranglëschten 21. Omar Assar gewannen.

De Luka Mladenovic, deen dës Saison mam 1. FSV Mainz 05 an der 1. Bundesliga Dëschtennis spillt, konnt sech an dräi Sätz (11:7, 13:11, 11:8) géint den Omar Assar, deen d'Faarwe vum TTC Schwalbe Bergneustadt vertrëtt, duerchsetzen a säi Match am Eenzel domat gewannen.

Obschonn de Luka Mladenovic säi Match gewanne konnt, sollt et um Enn fir den Opsteiger Mainz net duergoen, den éischte Spilldag vun der däitscher Dëschtennis-Bundesliga fir sech z'entscheeden. Dëst, well seng Matspiller hir Matcher am Eenzel net gewanne konnten.

Um Enn verléiert Mainz mat 1:3 géint den TTC Schwalbe Bergneustadt a steet nom éischte Spilldag op der 10. Plaz mat 0 Punkten. De 4. September steet den 2. Spilldag um Programm. Do geet et fir Mainz géint den amtéierende Champion Borussia Düsseldorf.