Beim Tournoi an Tschechien huet d'Ni am Eenzel an am Dubbel mam De Nutte Bronze gewonnen an da gouf et nach Bronze fir d'Koppel Glod an De Nutte.

An direkt dräi Kategorien hunn d'Spiller vun der FLTT et gepackt, beim WTT Feeder Tournoi zu Olomouc an Tschechien an d'Halleffinall ze kommen an domadder d'Bronzemedail ze gewannen. Bei den Dammen huet sech d'Ni Xia Lian bei engem knappen 2:2 an de Sätz mat 11:13 géint d'Chinesin Qian Tianyi (WR 63) geschloe ginn a konnt am nächste Saz net méi zeréckkommen. Och d'Sarah De Nutte konnt iwwerzeegen a sech fir d'Véierelsfinall qualifizéieren. Hei huet si sech missen der Chinesin Qian geschloe ginn. Am Dammen-Dubbel konnten Ni an De Nutte nach emol iwwerzeegen. Si hunn d'Koppel Akasheva an Lavrova aus Kasachstan an der Véierelsfinall däitlech bezwongen. An der Halleffinall misste si sech du géint déi staark Koppel Wu an Zang aus China geschloe ginn. Och am gemëschten Dubbel stoungen zwee Spiller vun der FLTT an der Halleffinall. Eric Gold a Sarah De Nutte hu géint déi staark Slowake Pistej a Kukulkova verluer.