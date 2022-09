Donieft huet d'Union 0:6 géint Berbuerg verluer. D'Matcher Éiter/Waldbriedemes géint den Houwald a Recken géint Rued si mat engem Remis op en Enn gaangen.

An engem enke Spëtzematch konnt sech Lénger mat 6:4 géint Diddeleng duerchsetzen. Fir den Diddelenger Gilles Michely war de Start an d'Saison net optimal. Seng béid Eenzelmatcher an och den Dubbel huet de Michely verluer. De Christian Kill konnt fir Lénger seng Eenzele gewannen an huet e gutt Stéck zu der Victoire bäigesteiert.

Berbuerg hat dogéint keng Problemer fir sech 6:0 bei der Union ze behaapten. An de 6 Matcher huet d'Union just 2 Sätz fir sech entscheet. Den David Henkens huet sech beim Start an d'Saison gutt präsentéiert a säin Deel zu der klorer Victoire bäigedroen.

Éiter/Waldbriedemes huet doheem géint den Houwald 5:5 gläich gespillt. Nei bei den Houwalder war den Tomas Koldas, deen direkt seng 2 Eenzele gewanne konnt. D'Heemekipp huet gutt matgehalen a konnt zwee Matcher am 5. an entscheedende Saz gewannen.

E 5:5-Remis gouf et och tëschent Recken a Rued. Bis zum leschten Dubbel war et spannend. No engem 0:2-Réckstand huet Rued de Match nach gedréint an a 5 Sätz gewonnen.

Schreiwes vun der FLTT

D'Resultater am Iwwerbléck