D'Bartrenger Häre gewanne mat 3:2 de Supercup géint den Noper Stroossen a bei den Damme setzt sech Walfer kloer mat 3:0 géint Mamer duerch.

Am Kader vum 60. Gebuertsdag vun der Gym, gouf de Supercup an der Sportshal um Cents ausgedroen.

Am éischte Match vum Owend huet sech Walfer, de Champion bei den Dammen, géint Mamer, de Coupe-Gewënner vun der leschter Saison, kloer mat 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) duerchgesat. Fir béid Ekippe war et den éischte Kompetitiounsmatch mat hiren neien Traineren Ranguel Krivov (Mamer) a Laurent van Elslande (Walfer).

An der Widderhuelung vun der Finall am Championnat vun der leschter Saison stounge sech bei den Häre Stroossen a Bartreng géintiwwer. Bartreng hat - anescht wéi am Championnat an an der Coupe vun der leschter Saison - déi besser Performance a setzt sech am Derby mat 3:2 (19:25, 26:24, 25:20, 22:25, 15:11) duerch. Et war e spannende Match a béid Ekippen hu sech näischt geschenkt.

Fir béid Ekippe war et en éischten Testmatch. Si treffen am Oktober och am europäeschen Challenge-Cup openeen.