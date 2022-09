E Sonndeg de Mëtteg stoungen am nationalen Dëschtennischampionnat déi zwou lescht Partië vum zweete Spilldag um Programm.

Am éischten Duell hu sech den DT Houwald an den DT Recken mat engem 5:5 getrennt. Net sou spannend wéi um Houwald war et dogéint bei der Union Lëtzebuerg, déi mat 1:6 géint Éiter Waldbriedemes de Kierzere gezunn hunn.

D'Resultater am Iwwerbléck