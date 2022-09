Nodeems de leschte Weekend d'Volleyball Supercoupe bäi den Damme gespillt gouf ass et dëse Weekend den Optakt vum Championnat an der Novotel League.

Virschau op Volleyball-Championnat bei den Dammen

De Favorittekrees limitéiert sech op den Titelverdeedeger Walfer, de Coupegewënner Mamer an de Vizechampion vun zejoert Gym Volley. En éischte Verglach gouf et de leschte Weekend an der Supercoupe, wou Mamer mam neien Trainer Ranguel Krivov de Favorit Walfer, och mam neien Trainer Laurent van Elslande, gefuerdert huet. Um Enn gouf et eng 3:0-Victoire fir Walfer, déi een, dem Nathalie Braas no, awer net sollt iwwerbewäerten.

"Ech mengen, wien de Match gesinn huet, deen huet gesinn, datt den éischte Saz guer net esou kloer war. Mir hate relativ vill Startschwieregkeeten am Ufank vum Match, déi mer awer um Schluss vum Saz relativ gutt gedréint kruten opgrond vun onse Servicer. Et ass nach vill Loft no uewen. Bon mir sinn nach am Ufank vun der Saison, dofir beonrouegt mech dat elo wéineg."

Spannend dierft et deemno haaptsächlech ëm déi véierte Plaz an den Halleffinalle ginn. Déi Plaz hat d'lescht Joer de VC Stengefort ageholl a wann et dem Laura Palgen no geet, da wéilt een déi Erfarung gären nach emol widderhuelen.

"Et ass natierlech esou, datt mir déi lescht Saison déi Drëtt gi sinn an datt dat de Meedercher relativ gutt gefall huet. Dat heescht, mir wëllen ons nees en héicht Zil setzen an dat ass natierlech ganz kloer, erëm an de Play-Off ze kommen des Saison."

Do wëll awer och de CHEV Dikrech nees hin. Nodeems ee sech d'lescht Saison nach in extremis am Barragematch an der Novotel League hale konnt, wëll d'Ekipp vum President Patrick Wagner nees uewe matspillen.

"Wann een elo de Kader vun onsen Damme kuckt, da gesäit een do ganz kloer, datt mir d'Strategie vun de jonke Lëtzebuerger awer wierklech ëmsetzen. Do hu mer haaptsächlech just Jonker, déi mir da mat zwee bis dräi auslännesche Spillerinnen ergänzen. Mir probéiere fir déi véierte Plaz ze spillen a mussen da kucken ob mir dat areechen. Mir si mengen ech méi staark wéi Péiteng an Iechternach an dann ass et eben tëscht Bartreng, Stengefort an eis, wou sech déi véiert Plaz entscheet."

De Volley Bartreng wëll sech no engem staarke Finish d'lescht Saison weider no uewen orientéieren. Fir dëst ze realiséieren, hu si mam Kelsey Chambers als Opposite a mam Julie Teso an der Pass 2 ganz intressant Transferte realiséiert. D'Julie Teso, déi och schonn de Lëtzebuerger Nationalekippstrikot gedroen huet, kënnt vum TV Holz, deen déi lescht Saison nach an der zweeter däitscher Bundesliga gespillt huet.

Nees zréck an der héchster Divisioun zu Lëtzebuerg ass de Volleyball Iechternach. Eng Ekipp, déi mat vill Motivatioun a Kampfgeescht probéiere wäert, fir déi eng oder aner Iwwerraschung ze suergen. Haaptkonkurrent géint den Ofstig ass dann de Volley80 Péiteng, dee sech mat engem ganz erfuerenen awer relativ dënne Kader duerch d'Saison kämpfe muss.

Lass geet et dëse Samschdeg an d'Matcher kann ee wéi gewinnt an der RTL Sport Live Arena op RTL.lu suivéieren