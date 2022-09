Am Kader vun deem Anniversaire organiséiert de Bouneweger Club e Samschdeg ee Gala Match tëscht zwou renomméierten auslänneschen Dammen-Ekippen.

An der Sportshal um Cents spille vun 19 Auer un d'USC Münster aus der däitscher Bundesliga an Terville/Florange aus Frankräich géintenee. D'Fransousen haten et déi leschte Saison bis an Halleffinalle vun der franséischer Coupe gepackt.

Am Virfeld vum Gala Match ass schonns um 16.30 Auer den éischten Championnatsmatch. Damme vun der Gym spillen hei géint Dikrech.