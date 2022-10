Fir déi Bartrenger ass et déi 2. Néierlag an dëser Woch.

Déi Bartrenger sinn op Luerenzweiler komm mat engem Match an de Been an enger Defaite am Hannerkapp. An der Woch hate si géint Stroossen am europäeschen Challenge Cup gespillt an hu mat 1:3 an de Sätz de Kierzere gezunn.

Bis zum 9:9 war den 1. Saz ausgeglach. Du sinn d'Spiller vu Luerenzweiler dervu gezunn, fir mat 25:20 ze gewannen.

Och am 2. Saz huet d'Ekipp ronderëm de Kapitän Philippe Gillen d'Kontroll behalen, wéi déi Bartrenger hinne kräfteg de Bass gehalen hunn. A kritesche Situatiounen ass de Bartrenger-Kapitän Steve Weber mam gudde Beispill virgaangen. No engem spannenden an intensiven 2 Saz huet Luerenzweiler d'Iwwerhand behalen a gewënnt mat 33:31. Dat huet de Bartrenger d'Genéck gebrach.

Am 3. Saz war dunn d'Loft eraus fir d'Spiller ronderëm de Steve Weber. E puer schwaach Servicer waren d'Spigelbild vun der Verfassung vun der Ekipp am 3. Saz, dee mat 25:21 vu Luerenzweiler gewonne gouf.

Luerenzweiler klappt Bartreng deemno mat 3:0 an de Sätz. Fir Bartreng riskéiert et schwiereg Wochen ze ginn, mat nach zwee Matcher géint de Champion Stroossen, véier insgesamt an engem Mount.