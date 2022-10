Am nationalen Dëschtennis-Championnat war de Weekend een duebele Spilldag.

No engem Mount Paus ass dëse Weekend nees Dëschtennis an der Audi League gespillt ginn. Déi meescht Dueller si ganz ausgeglach verlaf, esou si 6 vun 10 gespillte Partië mat 6:4 oder 5:5 op en Enn gaangen.Hueschtert-Foulscht ass dobäi als eenzeg Ekipp zwou kloer Victoire gelongen. E Samschdeg huet een Diddeleng 6:1 geklappt an e Rued beim 6:1 keng Chance gelooss.

PDF: Den Detail vun all de Matcher vum 3. a 4. Spilldag

D'Resultater am Iwwerbléck