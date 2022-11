E Samschdeg stoungen am nationale Volleyball déi éischt Matcher vun den Aachtelsfinallen an der Coupe um Programm.

Bei den Häre konnt sech Dikrech no 5 Sätz mat 3:2 géint Luerenzweiler duerchsetzen a sech sou den Ticket fir d'Véierelsfinalle sécheren. Iwwerdeems stinn och Stengefort a Fenteng schonn ënnert de leschten aacht Ekippen.

Bei den Damme huet sech de CHEV Dikrech ouni gréisser Problemer mat 3:0 géint Stroossen duerchgesat a steet domat an de 1/4-Finallen. Och an déi nächst Ronn hunn et bis elo Luerenzweiler, Bartreng a Péiteng gepackt.

D'Resultater vun den Hären

D'Resultater vun den Dammen