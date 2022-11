No der Champions League war e Méindeg de Mëtteg zu Nyon an der Schwäiz och nach den Tirage vun der Europa League.

Déi Ekippen, déi hir Grupp als Tabellenéischten ofgeschloss hunn, sti schonns an der Ronn vun de beschte 16 Ekippen. E Méindeg gouf et den Tirage vun der Knockout Round Playoff. Deemno koum et hei zu 8 Dueller tëscht den Tabellenzweeten aus der Europa-League-Gruppephas an den Tabellendrëtten aus der Champions-League-Gruppephas. Gespillt gëtt de 16. an 23. Februar.

D'Matcher am Iwwerbléck:

FC Barcelona - Manchester United

Juventus Turin - FC Nantes

Sporting Lissabon - FC Midtjylland

Shakhtar Donezk - Stade Rennes

Ajax Amsterdam - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

FC Sevilla - PSV Eindhoven

FC Salzburg - AS Roum