E Mëttwoch ëm 19.00 Auer gëtt den Allersmatch am Challenge Cup zu Stroossen ugepaff. De Retour ass déi nächst Woch an Holland.

Orion Doetinchem heescht de Géigner an der Siechzéngtelsfinall vum Volleyball Challenge Cup fir de VC Stroossen. Den hollännesche Vizechampion vun zejoert an aktuell Véierten an der Tabell ass duerchaus en interessante Géigner fir de Lëtzebuerger Rekordchampion, wéi eis den Tim Laevaert am Virfeld verroden huet.

Virschau Volleyball Challenge Cup Stroossen - Doetinchem

Et ass schonn den drëtte Match an der Coupe d'Europe fir de VC Stroossen an dësem Joer, mä endlech, esou den Tim Laevaert, kënnt och den internationale Feeling op. Et ass scho komesch, wann een am éischten Tour géint eng Lëtzebuerger Ekipp geloust gouf, mä mir hunn deen Test bestanen a stinn elo am zweeten Tour vun enger europäescher Kompetitioun. Do kënnt dann elo och den internationale Charakter op a mir freeën eis drop.

Dobäi ass Orion Doetinchem e ganze anere Kaliber ewéi déi Lëtzebuerger Géigner, mat deenen et de VC Stroossen bis elo ze dinn hat. De Stroossener Kapitän ass do realistesch, mä rechent sech och déi eng oder aner Chance op e positiivt Resultat aus. Et ass sécher keng Iwwermannschaft géint déi mer do spillen, mä si sinn awer hollännesche Vizechampion. Et ass also net egal wien, deen do kënnt, déi wësse schonn, wéi et geet. Wa mir eist Potenzial ofruffe kënnen, ass sécherlech e positiivt Resultat dran. Zuschauer dierfe sech jiddefalls op e ganz spannende Match freeën.

Wann een déi zwee Kaderen um Pabeier vergläicht, fält op datt Doetinchem e klore Virdeel bei der Gréisst huet. 11 vun de 14 Spiller sinn iwwer 1.90 Meter a 5 esouguer iwwer 2 Meter grouss gewuess. Déi Stroossener kënne virun allem vun hirer grousser Routine op internationalem Parquet profitéieren an deemno hält sech d'Opreegung dann och a Grenzen. Opreegung ass dat falscht Wuert. Wa mer e Mëttwoch an de Vestiaire ginn, wäert schonn eng gewëss Uspanung do sinn, mä dat ass awer ganz positiv. Mir sinn eng routinéiert Ekipp, déi scho vill gesinn huet, a kënnen dat gutt geréieren. Mir si voll motivéiert a freeën eis op de Showdown.