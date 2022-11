No der Ära Marie Müller huet een an de leschte Joren am Judo misse méi kleng Bréidercher baken.

De Weekend war déi éischt Europameeschterschaft vun de klenge Länner am Judo hei zu Lëtzebuerg. D'Judokaen aus dem Grand-Duché hunn an der Coque an den Eenzelkompetitiounen 11 Medaile gesammelt, dovunner 6 aus Gold. Bei de groussen internationale Kompetitiounen huet een an de leschte Joren no der Ära Marie Müller awer méi kleng Bréidercher misse baken.

Judo zu Lëtzebuerg / Reportage Franky Hippert

Den Tom Schmit, selwer a senger beschter Zäit Judo-Héichleeschtungssportler an elo Vizepresident vum Judo bei der Lëtzebuerger Federatioun vun den Arts Martiaux, huet 1-2 Schlësselfacteuren, déi ee brauch, fir international an Zukunft nees gutt Resultater ze maachen.

"Dat éischt, wat mer géif afalen, Zäit. Mir hunn zanter 2021 en neie Staff, mir hunn e puer Saachen am System geännert, lo brauch dat Zäit, datt dat gräift, mir gesi bei der Jugend funktionéiert et. An e ganz wichtege Facteur ass de Sportlycée a generell déi Thematik vun der Dual Career, mam Sportlycée, COSL a Lihps, wou mer extrem vill Wichtegkeet zouuerdnen".

Am Moment huet ee beim Lëtzebuerger Judo emol decidéiert, seng bescht Sportler, wéi de Claudio Dos Santos, deen elo och an der Elite-Sportsektioun vun der Arméi ass, net méi bei den héchsten Tournoien op der Welt unzemellen an dat Ganzt geziilt iwwer europäesch Kompetitiounen nees opzebauen:

"Well mer op engem bëssi méi nidderegen Niveau sinn, wat awer nach ëmmer e richteg staarken internationalen Niveau ass, mä wou hie lo am Moment méi Tournoien uféiert, wou méi bëlleg sinn, wou vläicht manner wäit ewech sinn, mä virun allem wou hien och Matcher ka gewannen, méi Matcher ka maachen, op esou engem internationalen Niveau och méi Erfarung ka sammelen, an einfach och méi Selbstvertrauen, wat herno an enger zweeter Etapp, wa mer déi grouss Eventer erëm ufueren, an der Optik fir Paräis 2024 oder fir Olympia2028 ze qualifizéieren, natierlech och wäerte bénéfique sinn".

Déi éischt Europameeschterschaft vun de klenge Länner, déi vun der Lëtzebuerger Judosektioun bei der FLAM an d'Liewe geruff gouf, war souwuel op sportlechem wéi op organisatoreschem Plang e Succès. Déi Succèse um Tatami ware gutt fir d'Moral. Fir awer eng Kéier dohin ze kommen, wou d'Marie Müller virun 10 Joer war, wéi se op den Olympesche Summerspiller zu London d'Bronzemedail esou just verpasst hat, kann esou eng Klengstaaten-EM awer just den Ufank sinn.