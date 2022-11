Beim Trail Uewersauer sinn déi nei Lëtzebuerger Championen iwwert déi laang Distanz gesicht ginn.

Zu Heischent waren 800 Leefer a Leeferinnen um Uewersauer Trail um Depart.

Iwwert déi ganz laang Distanz vun 51,8 Kilometer ass de Frank Merrbach dee Séierste gewiescht. Mam Matthias Geistor an Sven Remakel kommen zwee Lëtzebuerger op d'Plazen 2 a 3. De Sven Remakel louch wärend 2 Drëttel vun der Course souverän un der Spëtzt. Méi wéi eng Kéier huet een awer an der Vergaangenheet zu Heischent erlieft, dass d’Klassement op de leschten 10km Kopplabunz geschloen huet, an sou war et och um Sonndeg. Beim Sven Remakel koum de Mann mam Hummer, an de Matthias Geistor konnt laanscht zeien an domat neien Champion iwwert déi laang Distanz gett. De Meeschter vun der vergaangener Editioun Pit Schneider kennt op déi 5 Plaz, an ass domat drëtt beschte Lëtzebuerger.

Bei den Damme gëtt Shefi Xafferaj virum Laura Grober Championne.

Iwwert Distanz vun 30,5 km ka sech de Francois Reding mat enger Zäit vun 2 Stonnen 18 Minutten an 40 Sekonnen d'Victoire sécheren. Op déi 2. Plaz leeft den Deblander Romain, virum Tim Dally.

Bei den Damme geet déi 1. Plaz un Franziska Schneider. Op d'Plazen zwee an dräi klasséieren sech Bosic Stana an d'Nadine Schwartz.