Am CEV Challengecup am Volleyball hunn d'Damme vun der Résidence Walfer den Allersmatch géint Linz mat 0:3 verluer.

An Éisträich ware Betty Hoffmann a Co am éischte Saz ganz laang mat 3 Punkten am Avantage, éier Heemekipp an der Schlussphas déi besser Nerve bewisen huet.

De Retour ass d'nächst Mëttwoch zu Walfer.