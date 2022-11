Wéinst der Futtball-WM am Katar huet e Samschdeg just eng Ekipp vun engem Lëtzebuerger Futtballer am Ausland gespillt.

An dat war a Bulgarien, wou ZSKA Sofia sech an der éischter Ronn vum Pokal am Eelefmeterschéisse géint den Drëttligist Gigant Saedinenie duerchsetze konnt. 8:7 huet et um Enn fir d’Ekipp vum Enes Mahmutovic geheescht, deen allerdéngs net am Kader vu Sofia stoung.