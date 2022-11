Am biomeschanesche Sport-Laboratoire kënne Sportler hir Leeschtunge verbesseren an et ginn Donnéeë gesammelt, fir Ofleef a Feeler z'analyséieren.

E Freideg den Owend gouf zu Uewerkuer den néie biomechanesche Sport-Laboratoire an der "SportFabrik" ageweit. Hei sollen an Zukunft Elite-Sportler hir Leeschtungen a Resultater weider kënne verbesseren. Et geet awer och drëms Blessuren ze evitéieren an d'Sport-Wëssenschaft op e méi héijen Niveau ze hiewen. Et ware vill Léit déi de Wee op Uewerkuer fonnt haten, fir bei der Presentatioun an der Aweiung vun dem néie biomechanesche Labo dobäi ze sinn. No den offizielle Riede kruten d'Gäscht en Abléck an eng impressionant Infrastruktur. De Labo kann Donnéeën an Informatioune liwweren, wéi een se soss hei an Europa op wéinege Plaze fënnt. D'Kader-Athlete vum Comité Olympique hu verschidde Virféierunge gemaach, d'Léit vum LIHPS a Liroms hunn erkläert. De Labo kann e wichtege Baustee fir d'Karriären a Resultater vun de Sportler ginn. Déi ganz vill Kameraen am Labo erlaben et, de genaue Beweegungsoflaf z'analyséieren an eventuell Feeler ze korrigéieren.

All Sportaart huet spezifesch Ufuerderungen an et gëllt lo sou vill wéi méiglech Donnéeën ze sammelen. Et heescht awer och déi néideg Experte mat an ze bannen an ze rekrutéieren. Den internationalen Uschloss ze halen an der Weltspëtz méi no ze kommen, dat ass d'Zil vum Lëtzebuerger Sport. Mam biomechanesche Labo kréien d'Athleten an hir Trainer eng Méiglechkeet, fir sech weider ze verbesseren. Et brauch allerdéngs Gedold an den néidege Knowhow, éier een den Erfolleg ka moossen.

Schreiwes vum Sportsministère

Inauguration de la « SportFabrik » à Oberkorn (25.11.2022)



Communiqué par : ministère des Sports / Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)

Le vendredi 25 novembre 2022, le ministre des Sports, Georges Engel, et le président du conseil d'administration du LIHPS, André Hoffmann, ont inauguré officiellement la « SportFabrik », située à Oberkorn. Cette infrastructure de pointe, née d'une idée commune du ministère des Sports, de la Ville de Differdange, du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) et du Centre médical olympique luxembourgeois (CMOL), place le Luxembourg en première ligne en matière de mesure d'analyse du mouvement, de prévention des blessures et de retour au sport chez le sportif de haut niveau en Europe.

Géré par le Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS), en collaboration avec son partenaire scientifique, le Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science (LIROMS), le laboratoire biomécanique de mouvement au sein de la SportFabrik a pour but de promouvoir le sport de haut niveau, la médecine et les sciences du sport.

La mission principale de la SportFabrik est de faire bénéficier le secteur sportif luxembourgeois en général, et le sport d'élite, en particulier, des normes scientifiques les plus élevées et des méthodes de recherche de pointe en biomécanique fonctionnelle, analyse du mouvement, contrôle moteur, diagnostic de la fonction motrice, retour au sport et prévention des blessures, afin d'aider les sportifs à réaliser leurs meilleures performances dans les conditions les plus saines possibles.

Une mission supplémentaire de la SportFabrik est de poursuivre le développement et la diffusion de ses connaissances scientifiques hautement spécifiques par le biais de projets de recherche, de programmes ou d'activités éducatives en collaboration avec d'autres secteurs et ministères au Luxembourg mais aussi au niveau international.

Georges Engel s'est félicité de l'inauguration de ce nouveau laboratoire biomécanique de mouvement qui, à côté du High Performance Training and Recovery Center (HPTRC), dont la deuxième phase vient de débuter avec la réalisation du futur Recovery Center à la Coque, constitue un pilier majeur supplémentaire dans l'encadrement des sportifs de haut niveau. Il a profité de l'occasion pour remercier l'ensemble des acteurs impliqués tout au long du processus de réalisation de ce projet important.

« Ce projet innovateur est une vraie plus-value à la fois pour le développement du sport de haut niveau et pour le secteur de la recherche au Luxembourg. Pour permettre aux sportifs luxembourgeois de rester compétitifs au niveau international, nous devons leur garantir les mêmes conditions et méthodes d'entraînement que celles dont bénéficient leurs homologues étrangers », a souligné Georges Engel.