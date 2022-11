Nodeems d'Damme vun der Résidence Walfer den Allersmatch zu Linz scho verluer haten, gouf et e Mëttwochowend am Réckmatch eng 1:3-Defaite.

Um Enn verléiert d'Résidence Walfer no véier Sätz mat 1:3 (21:25, 17:25, 25:21, 18:25) géint de Géigner vu Linz/Steg. D'Éisträicherinnen hunn de ganze Match iwwer konzentréiert gespillt an hu probéiert fir Näischt ubrennen ze loossen. Allerdéngs ass hinnen dat am drëtte Saz net gelongen. Fir Walfer ass den Challenge Cup domadder eriwwer.

Dobäi hunn d'Lëtzebuergerinnen och am éischte Saz gutt matgehalen a konnten dëse bis kuerz viru Schluss spannend halen. Um Enn sollte si dësen awer mat 21:25 verléieren.

Am zweete Saz huet d'Konzentratioun bei de Walfer Spillerinnen nogelooss, soudatt si am zweete Saz net méi esouvill Punkte markéiere konnten. Den zweete Saz verléiert Walfer mat 17:25.

Am drëtte Saz huet Walfer nach eng Kéier alles ginn an huet probéiert op d'mannst ee Saz ze gewannen. Dëst ass de Walfer Spillerinnen dunn och gelongen, soudatt si dëse Saz mat 25:21 gewanne konnten.

Am véierte Saz hat een dunn d'Impressioun, datt d'Loft bei Walfer e bësse raus wier. An der Offensiv hu si sech e puer Feeler geleescht an och an der Verdeedegung hu sech e puer Feeler ageschlach. Dowéinst war de véierten och dee schlechtste Saz vun der Walfer Spillerinnen, dee si um Enn mat 18:25 verléieren.