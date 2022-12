Luerenzweiler geet iwerdeem sop Dikrech wannne. Bei den Damme gewënnt Péiteng an engem spannendem Match no 5 Sätz géint Stengefort.

E Samschdeg den Owend war bei den Dammen a bei den Hären den 8. Spilldag vum Championnat am Volleyball.

Hären

Iechternach muss sech doheem mat 0:3 (17:25, 15:25, 14:25) géint Stroossen geschloe ginn. Stroossen ass deemno weider ouni Punkteverloscht un der Tabellespëtzt.

Bartreng verléiert wuel den 1. Saz géint de Belair, gewënnt um Enn dann awer nach däitlech mat 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:21).

Dikrech muss sech doheem mat 1:3 (25:22, 23:25, 20:25, 20:25) géint Luerenzweiler geschloe ginn.

Dammen

Am fréien Owend hat Iechternach doheem näischt ze radetten a verléiert däitlech mat 0:3 (23:25, 16:25, 21:25) géint de RSR Walfer.

De Chev Dikrech huet an eegener Hal mat 0:3 (18:25, 29:31, 17:25) géint den GYM verluer. Virun allem de zweete Saz hat et a sech. Dëser gouf aus der Siicht vun der Lokalekipp op 2 Punkte mat 29 op 31 verluer. Am drëtte Saz huet den GYM de Sack zou gemaach.

An och fir Bartreng gouf et eng däitlech 0:3 (22:25, 13:25, 12:25) Néierlag an eegener Hal, dat géint Mamer. Dobäi war de 1. Saz nach ausgeglach, éier Mamer an der Suite de Bartrenger awer keng Chance méi gelooss huet. De Volley Bartreng bleift domat op der 6 Plaz, iwwerdeems Mamer op der 3. steet.

Péiteng ka sech iwwerdeems an engem spannendem Match mat 3:2 (22:25, 25:18, 25:14, 20:25, 15:12) géint Stengefort behaapten.