An der englescher Championship gouf et fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller eng 1:0-Victoire géint den direkte Kontrahent Swansea.

Um Samschdeg war den Danel Sinani mat Norwich City bei Swansea City op Besuch. Norwich stoung virum Match op der 6. Plaz vun der englescher Championship. D'Canaries ware schonn an der éischter Minutt duerch de Pukki a Féierung gaangen a konnten dës Féierung iwwer d'Zäit retten. De Sinani stoung an der Startformatioun a gouf an der 68. Minutt ausgewiesselt.

Nom 22. Spilldag läit Norwich mat 35 Punkten op der véierter Tabelleplaz, huet awer sechs Punkte Réckstand op d'Leadere Burnley a Sheffield.