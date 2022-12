An der reng italienescher Finall setzt sech Perugia mat 3-1 géint Trentino duerch.

Um Enn stoung et 20-25, 25-23, 27-25 a 25-19 zu Gonschte vu SIR Safety SUSA Purgia. De Rychlicki huet 6 Punkten zu der Victoire bäigesteiert, dat an de Sätz 1 an 2.

Schonn 2019 huet de Kamil Rychlicki mat Civitanova d'Club-Weltmeeschterschaft gewonnen.