Den Zweetdivisionär Iechternach ass och aus der Kompetitioun, geneesou wéi den Opsteiger Recken.

Um Samschdeg goufen d'Véierelsfinalle an der Sportshal "Op Acker" zu Nidderkäerjeng gespillt. Et war eng gemeinsam Organisatioun vun der FLTT an dem Veräin DT Lénger.

Den Opsteiger Recken zitt mat 1:4 géint den Organisateur Lénger de Kierzeren. Den Zweetdivisionär Iechternach hat keng Chance géint Rued, de Champion vun der leschter Saison. Diddeleng an Houwald sinn hirer Favoritteroll och gerecht ginn a setze sech jeeweils mat 4:1 géint Hueschtert-Folscht respektiv Éiter-Waldbriedemes duerch.

Domat ass de Finalist vum vergaangene Joer, den DT Hueschtert-Folscht schonn aus der Kompetitioun. Et war dach eng iwwerraschend kloer Defaite fir de Leader am Championnat. Och dass Diddeleng eng kloer 4:1-Victoire feiere konnt, koum onerwaart, well Éiter-Waldbriedemes de Spillsystem an der Coupe besser läit wéi den Diddelenger a si och an der Liga gutt am Flow sinn.

D'Resultater am Iwwerbléck