D'Sport-Aktualitéit vum Joer 2022 am Réckbléck. Loosst all eenzele Mount nach eemol Revue passéieren.

Iwwer déi ganz Chrëschtvakanz verdeelt, hu mir Iech an eise Journallen um Radio eng Sportsretro vum Joer 2022 presentéiert. Hei fannt Dir nach eemol all eenzel Reportage.

Januar



Den Ufank maache mir logescherweis mam Mount Januar. Dee gouf virun allem vu Sport-politeschen Decisioune markéiert. De Rich Simon kuckt zeréck op den éischte Mount vun dësem Joer.

Sportréckbléck vum Mount Januar/Reportage Rich Simon

Februar

International hunn am zweete Mount vum Joer d'Olympesch Wanterspiller zu Peking ervirgestach, wou mam Gwyneth ten Raa a mam Matthieu Osch och zwee Lëtzebuerger um Depart waren. National war et d'iwwerraschend Victoire vu Rued an der Finall vun der Coupe de Luxembourg am Dëschtennis géint de spéidere Champion Hueschtert-Folscht. De Sport-Réckbléck vum Mount Februar mam Franky Hippert.

Sportréckbléck vum Mount Februar/Reportage Franky Hippert

Mäerz

Am Mäerz gouf ee Lëtzebuerger Chef vun enger Formel-1-Ecurie an am nationale Sport stoungen ënnert anerem d'Coupe-Finallen am Basket um Programm, Jeff Kettenmeyer.

Sportréckbléck vum Mount Mäerz/Reportage Jeff Kettenmeyer

Abrëll

An eisem Sport-Réckbléck kucke mir elo op de Mount Abrëll zeréck. Et gouf eng Weltmeeschterschaft bei eis am Land, eng Enttäuschung fir d'Lëtzebuerger Tennis-Dammen a glécklech Gesiichter bei de Futtball-Dammen. De Rich Simon hëlt eis mat zeréck an de Mount Abrëll.

Sportréckbléck vum Mount Abrëll/Reportage Rich Simon

Mee

Et war de Mount vun den Decisiounen an den nationale Championnater. Am Futtball konnt den F91 Diddeleng sech d'Meeschterkroun nees opdoen, dat nämmlecht gëllt och am Härenhandball fir Esch. Da war et awer och no 3 Joer Paus duerch Covid nees den Nuetsmarathon an der Stad. De Sport-Réckbléck vum Mount Mee mam Franky Hippert.

Sportréckbléck vum Mount Mee/Reportage Franky Hippert

Juni

Am Juni goung et virop ëm d'Sécherheet am nationale Futtball-Stadion an am Cyclissem gouf de Colin Heiderscheid ganz iwwerraschend Lëtzebuerger Champion.

Sportréckbléck vum Mount Juni/Reportage Jeff Kettenmeyer

Juli

Am Mount Juli dominéiert op sportlechem Plang de Cyclissem an dat virun allem mam Tour de France. Dat leschte Joer mat der Première vum Tour de France Femmes. Bei den Hären huet de Bob Jungels fir ee grousse Moment Lëtzebuerger Sportgeschicht gesuergt. De Rich Simon kuckt elo op de sportleche Mount Juli zeréck.

Sportréckbléck vum Mount Juli/Reportage Rich Simon

August



Och wa vill Leit sech an deene Wochen erholl hunn, esou hunn eng ganz Rei Sportler awer keng Vakanz gemaach. D'Christine Majerus ass den Tour de France Femmes fäerdeg gefuer, d'Saison an der BGL Ligue am Lëtzebuerger Futtball huet nees ugefaangen a virun allem hunn d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian d'Bronzemedail am Dubbel op der Dëschtennis-Europameeschterschaft zu München gewonnen, Franky Hippert.

Sportréckbléck vum Mount August/Reportage Franky Hippert

September

30 Deeg, an deene villes aus Lëtzebuerger Siicht geschitt ass an ënnert anerem de spéidere Sportler vum Joer ee groussen Undeel drun hat, Jeff Kettenmeyer.

Sportréckbléck vum Mount September/Rep. Jeff Kettenmeyer

Oktober

Am Mount Oktober, wou ënnert anerem d'Dëschtennis-Damme grouss opgetrompt hunn. De Réckbléck op den Oktober, presentéiert iech de Rich Simon.

Sportréckbléck vum Mount Oktober/Reportage Rich Simon

November

Den absolutten Héichpunkt war jo den Optakt vun der vill diskutéierter an ëmstriddener Futtball-Weltmeeschterschaft am Katar. Dann ass awer och d'Formel-1-Saison op en Enn gaangen an d'Marie Schreiber huet bei der Cyclocross-Europameeschterschaft bei den Espoire mat enger 4. Plaz hiert Talent ënner Beweis gestallt. De Franky Hippert kuckt op den zweetleschte Mount vum leschte Joer zeréck.

Sportréckbléck vum Mount November/Reportage Franky Hippert

Dezember

An eisem Joresréckbléck op d'Sportjoer 2022 si mir an Tëschenzäit beim Dezember ukomm an maachen deemno den Ofschloss. National hunn d'Sportler an d'Sportlerinne vum Joer dominéiert an international huet de Lionel Messi sech déi gréisste Kroun opgesat, Jeff Kettenmeyer.