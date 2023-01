D'Schwedin, déi schonns de Sprint zu Pokljuka gewanne konnt, huet sech och an der Poursuite déi 1. Plaz geséchert.

D'Öberg konnt virun allem dovunner profitéieren, datt si um Schéissstand keen eenzege Feeler gemaach huet. D'Schwedin huet am Lafen hir Avance ëmmer nees geréiert a konnt um Enn d'Poursuite virun der Italienerin Dorothea Wierer gewannen. D'Italienerin hat e Retard vu 17,6 Sekonnen, dat bei engem Schéissfeeler. Déi drëtte Plaz war fir d'Julia Simon aus Frankräich op 22,4 Sekonnen. Fir d'Elvira Öberg war et déi 6. Victoire am Weltcup.