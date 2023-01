Um Sonndeg war am Gymnase vun der Coque de leschten Dag vun der 33. Editioun vum Novotel Cup am Volleyball.

No den zwou Victoirë géint Irland an England um Freideg an um Samschdeg, hu sech d'Rout Léiwinnen duerch en 3:1-Erfolleg géint d'U19-Dammen aus Däitschland déi éischt Plaz an der Tabell an domadder d'Schlussvictoire geséchert. Um 17 Auer spillen d'Lëtzebuerger Hären hire leschte Match géint d'U20 aus Däitschland.

Dammen

England - Irland 3:0

Am zweete Match vum Dag gouf et wéi bei den Hären en däitleche Succès vun den Englännerinne géint Irland. Den Ufank vum 1. Saz war nach ausgeglach, éier England op 12:4 fortgezunn ass. D'Irinne koumen net méi entscheedend erun, soudass déi éischt Manche mat 25:13 un England gaangen ass. Den zweete Saz war vill méi equilibréiert. Beim Score vun 22:20 huet England den Tempo erhéicht a konnt sech mat 25:21 duerchsetzen. D'Moral vun Irland war an der Suite gebrach. Den 3. Saz goung kloer mat 25:7 un England. Am Schlussklassement huet sech England mat enger Victoire an zwou Néierlagen op der 3. Plaz, Irland mat 3 Defaiten op der 4. Plaz klasséiert.

Lëtzebuerg - Däitschland (U19) 3:1

Béid Ekippe gounge mat zwou Victoiren an dës Partie, soudass et zu enger Finall ëm d'Schlussvictoire koum.

D'Rout Léiwinne sinn nervös an d'Partie gestart a ware beim 7:10 mat 3 Punkten hannen. An der Suite ass et am Ugrëff besser gelaf a Lëtzebuerg huet sech beim 15:11 mat 4 Punkten ofgesat. Um Enn goung den éischte Saz mat 25:20 u Lëtzebuerg. Am 2. Saz war de Verlaf genee ëmgedréint wéi am éischten. D'Heemekipp goung mat 10:7 a Féierung, éier Däitschland den Tempo erhéicht huet a mat 25:21 d'Iwwerhand behalen huet. An der Suite war d'Heemekipp nees dominant a konnt den 3. Saz mat 25:18 fir sech entscheeden. An der 4. Manche war den Ufank ausgeglach a keng Ekipp konnt sech ofsetzen. Nom 10:10 ass déi jonk däitsch Ekipp liicht agebrach. Um Enn huet sech Lëtzebuerg dee Saz mat 25:18 an domadder och d'Schlussvictoire am Novotel Cup geséchert. Däitschland konnt sech iwwer déi 2. Plaz an der Tabell freeën.

Hären

England - Irland 3:0

Am Optaktmatch vum leschten Dag huet sech England mat 3:0 géint Irland duerchgesat. Am éischte Saz huet sech de Favorit England séier ofgesat a konnt déi éischt Manche mat 25:15 gewannen. Am zweete Saz louch Irland laang nëmme mat 3 Punkten hannen. England huet awer an de wichtege Momenter d'Punkte gemaach a sech déi zweet Manche mat 25:17 geséchert. D'Ire wollte sech awer net geschloe ginn an hu sech am leschte Saz, trotz deelweis groussem Réckstand, just mat 20:25 misse geschloe ginn.